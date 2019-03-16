Російська бобслеїстка обізвала суперниць "бройлерних курми"

Росіянка Надія Сергєєва висловилася про свої суперниць із Німеччини. Бобслеїстка обурилася поведінкою своїх суперниць, які відмовляються тиснути їм руки через допінговий скандал.

"Наших дівчат порівняти з німкенями - ті як бройлерні кури, здорові, потужні. Машини. Але на допінгу ми, як усім здається. Руки не подають на п'єдесталі. Дві німкені ігнорували. Вони знають, що ми виправдані, але не змінюються. Активні, з позицією. Навіть в європейській пресі обговорювалося, показували цей момент багато разів. Хочуть, щоб ще більше говорили про їх непримиренність", - цитує Сергєєву Матч ТВ.

Новини У Росії похвалилися винаходом нового допінгу

Надія Сергєєва instagram.com/nadezhdasergeeva13

Нагадаємо, що тест на допінг російської бобслеїстки, який був зданий під час Олімпіади-2018 в Пхенчхані, виявився позитивним. Сергєєва відмовилася розкривати контрольну допінг-пробу "В" і покинула змагання. У жовтні 2018 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні зняв з бобслеїстки всі звинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, норвезький біатлоніст Себастьян Самуельсон розкритикував свого колегу Олександра Логінова, який повернувся у великий спорт після тривалої дискваліфікації.

Російський спортсмен був відсторонений від змагань з 2014 по 2016 роки через вживання заборонених препаратів.

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