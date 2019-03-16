МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Російська бобслеїстка обізвала суперниць "бройлерних курми"

546Читати матеріал російською

Росіянка Надія Сергєєва висловилася про свої суперниць із Німеччини. Бобслеїстка обурилася поведінкою своїх суперниць, які відмовляються тиснути їм руки через допінговий скандал.

"Наших дівчат порівняти з німкенями - ті як бройлерні кури, здорові, потужні. Машини. Але на допінгу ми, як усім здається. Руки не подають на п'єдесталі. Дві німкені ігнорували. Вони знають, що ми виправдані, але не змінюються. Активні, з позицією. Навіть в європейській пресі обговорювалося, показували цей момент багато разів. Хочуть, щоб ще більше говорили про їх непримиренність", - цитує Сергєєву Матч ТВ.

Новини
У Росії похвалилися винаходом нового допінгу

Надія Сергєєва

Надія Сергєєва

instagram.com/nadezhdasergeeva13

Нагадаємо, що тест на допінг російської бобслеїстки, який був зданий під час Олімпіади-2018 в Пхенчхані, виявився позитивним. Сергєєва відмовилася розкривати контрольну допінг-пробу "В" і покинула змагання. У жовтні 2018 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні зняв з бобслеїстки всі звинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, норвезький біатлоніст Себастьян Самуельсон розкритикував свого колегу Олександра Логінова, який повернувся у великий спорт після тривалої дискваліфікації.

Російський спортсмен був відсторонений від змагань з 2014 по 2016 роки через вживання заборонених препаратів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "бобслей" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
бобслей
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки