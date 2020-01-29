Росії загрожують нові серйозні проблеми через допінг

Незалежний дисциплінарний орган Athletics Integrity Unit (AIU) виступив із рекомендацією виключити Всеросійську Федерацію легкої атлетики (ВФЛА) із Всесвітньої легкоатлетичної асоціації.

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AIU запропонував також позбавити російських легкоатлетів права виступати на міжнародних стартах у нейтральному статусі. В організації чекають підтвердження звинувачень на адресу російського стрибуна у висоту Данила Лисенка. Якщо санкції будуть застосовані, російські легкоатлети не зможуть взяти участь в Олімпіаді-2020, яка пройде в Токіо, повідомляє Inside the Games.

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У 2015 році діяльність ВФЛА була припинена через систематичні порушення росіянами антидопінгових правил. Наразі російські спортсмени можуть виступати на міжнародних змаганнях тільки після отримання індивідуальних дозволів і в нейтральному статусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) ухвалив рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіаду і чемпіонати світу.

Пізніше стало відомо, що покарання не торкнеться чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Крім того, в WADA розповіли про умови участі РФ у ЧС-2022.

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