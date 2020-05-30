Список найвисокооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes очолив тенісист Роджер Федерер.

Його заробіток склав 106,3 мільйона доларів, з яких тільки 6,3 млн швейцарець отримав в якості гонорару на корті, інші 100 – доходи від рекламних контрактів.

Роналду випередив у рейтингу Forbes Ліонеля Мессі. Капітан "Барселони" посів третю сходинку чарту з зарплатою на 1 мільйон доларів менше, ніж Кріштіану – $ 104 млн. У топ-5 також увійшли футболіст ПСЖ Неймар і баскетболіст "Лейкерс" Леброн Джеймс. Їх дохід дорівнює 95,5 і 88,2 мільйона доларів відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аналогічному рейтингу серед спортсменок найвисокооплачуваною дівчиною в історії стала тенісистка Наомі Осака. Її дохід Forbes оцінив в 37,4 мільйона доларів.