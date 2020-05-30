Список найвисокооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes очолив тенісист Роджер Федерер.

Його заробіток склав 106,3 мільйона доларів, з яких тільки 6,3 млн швейцарець отримав в якості гонорару на корті, інші 100 – доходи від рекламних контрактів.

Роналду випередив у рейтингу Forbes Ліонеля Мессі. Капітан "Барселони" посів третю сходинку чарту з зарплатою на 1 мільйон доларів менше, ніж Кріштіану – $ 104 млн. У топ-5 також увійшли футболіст ПСЖ Неймар і баскетболіст "Лейкерс" Леброн Джеймс. Їх дохід дорівнює 95,5 і 88,2 мільйона доларів відповідно.

Top 10 world's highest paid athletes (recent @Forbes ranking 2020)

1. Roger Federer 106,3 million $

2. Ronaldo 105

3. Messi 104

4. Neymar 95,5

5. LeBron James 88,2

6. Stephen Curry 74,4

7. Kevin Durant 63,9

8. Tiger Woods 62,3

9. Kirk Cousins 60,5

10. Carson Wentz 59,1 pic.twitter.com/HB880KkPOF - Jonas Creteur (@jonas_creteur) May 29, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аналогічному рейтингу серед спортсменок найвисокооплачуваною дівчиною в історії стала тенісистка Наомі Осака. Її дохід Forbes оцінив в 37,4 мільйона доларів.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!