Ризик найбільший: вчені пояснили, як не заразитися коронавірусом під час спорту на вулиці

Щоб не заразитися коронавірусом при занятті бігом, їзді на велосипеді або ходьбі, необхідно дистанціюватися на відстань від 4 до 20 метрів.

Вчені університету Бельгії (KU Leuven) і Нідерландів (TU Eindhoven) змоделювали появу частинок слини у людей під час руху (ходьба і біг) і з різних положень (поруч один з одним, по діагоналі позаду і безпосередньо один за одним).

Зазвичай цей тип моделювання використовується для підвищення рівня працездатності спортсменів, оскільки перебування в повітряному потоці дуже ефективне. Але в ситуації з COVID-19 рекомендується триматися один від одного подалі. Результати тесту, проведених для дослідження, показані наочно, повідомляє Делфі.

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"Люди, які чхають або кашляють, поширюють краплі з більшою силою, але й люди, які просто дихають, залишають частинки після себе. Червоні точки на зображенні представляють найбільші частки. Вони створюють найбільшу ймовірність зараження, але також вони падають швидше. Однак, якщо ви пробігли крізь цю хмару, частинки все одно можуть залишитися на вашому одязі", – вважає професор Берт Блокен.

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Ризик зараження є найбільшим, коли люди рухаються один за одним, у повітряному потоці один одного. На підставі цих результатів вчений радить, щоб відстань між людьми, які рухаються в одному напрямку один за одним, становила не менше 4 – 5 метрів, при бігу або їзді на велосипеді вона повинна складати від 10 до 20 метрів.

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