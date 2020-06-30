Різатдінова розповіла про прохання Онищенка

Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла, що балотуватися до Верховної Ради її попросив Олександр Онищенко.

За словами бронзової олімпійської призерки вона хотіла йти в політику не з власної ініціативи.

"Це було більше прохання Саші, піти по його округу. Але, однозначно, тоді я була ще не готова, я це розумію. Я хотіла піти не просто, щоб отримати мандат. Я вважаю, що моє призначення – це розвивати спорт у нашій країні. Особливо в той момент, коли він абсолютно взагалі нікому не потрібен", – сказала Різатдінова в ефірі Youtube-каналу 36i6 TV.

Згідно з даними сайту ЦВК, на 93-му одномандатному виборчому окрузі в Київській області перемогу здобула Анна Скороход від партії "Слуга народу", а Ганна Різатдінова набрала 0,65% (445 голосів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Різатдінова почала зустрічатися з Онищенком у 2017 році.

У серпні 2019-го спортсменка й екснардеп розлучилася. У пари залишився спільний син.