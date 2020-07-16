Бронзова призерка Олімпіади 2016 року Анна Різатдінова зізналася, що у неї були проблеми під час спортивної кар'єри.

Прославлена гімнастка розповіла, що її постійно пресингували з приводу зовнішніх даних.

"Постійно йшов пресинг: "Ви все робите погано, ви товсті, у вас не та фігура, не той характер, ти слабка, ти не працьовита". Навіть в особистому щоденнику, який я переглядаю, я читала такі моторошні речі, наприклад:"Господи, будь ласка, подовж мені ноги, щоб мене взяли в збірну команду України", – сказала Різатдінова в ефірі "Сніданку з "1+1".

На відео з 0:59

Як повідомляв OBOZREVATEL, Різатдінова розповіла, що балотуватися до Верховної Ради її попросив Олександр Онищенко.

За словами бронзової олімпійської призерки вона хотіла йти в політику не з власної ініціативи.

Раніше Анна взяла участь у модній фотосесії, пов'язаної з ослабленням карантину через пандемію коронавiрусу.