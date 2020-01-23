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23 січня • оновлено в 19:54
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Рішення WADA вдарило по Росії

2.3т
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Через позбавлення Московської антидопінгової лабораторії ліцензії Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) понесе додаткові фінансові витрати.

російські вболівальники

російські вболівальники

Vesti.ru

Як повідомила в інтерв'ю ТАСС заступниця гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, на РУСАДА лягає "додатковий фінансовий тягар", так як доведеться "відправляти допінг-проби крові в закордонні лабораторії", що "пов'язане з серйозними витратами". Крім того, "термін зберігання такої проби куди коротше, ніж допінг-проби сечі".

Гендиректор РУСАДА Юрій Ганус зазначив, що рішення Всесвітнього антидопінгового агентства не стало "великою несподіванкою", але є "проблема в вартості".

"З якими лабораторіями будемо співпрацювати? Це коло лабораторій, з яким ми вже працювали. Це Кельн (Німеччина), Гент (Бельгія), крім усього іншого можливий Стокгольм (Швеція), дивимося Польщу, а також можливий Рим (Італія)", - повідомив він.

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"Політична дубина": Валуєв наїхав на WADA

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) прийняв рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіаду і чемпіонати світу.

Пізніше стало відомо, що покарання не торкнеться чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Крім того, в WADA розповіли про умови участі РФ в ЧС-2022.

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Автор
Максим Богданов
Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
При ка-ца-пс-ких царях всегда была должность скорохода. Теперь опять эту должность восстановят - этот борзоходец будет быстро бежать с баночками в Кельн и назад. Или специальный рейс самолетный создадут РУСАДА - Кельн. Позже , его (этот рейс) нарекут "Уринолетом" или "Сцаколетом".
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