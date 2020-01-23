Рішення WADA вдарило по Росії

Через позбавлення Московської антидопінгової лабораторії ліцензії Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) понесе додаткові фінансові витрати.

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Як повідомила в інтерв'ю ТАСС заступниця гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, на РУСАДА лягає "додатковий фінансовий тягар", так як доведеться "відправляти допінг-проби крові в закордонні лабораторії", що "пов'язане з серйозними витратами". Крім того, "термін зберігання такої проби куди коротше, ніж допінг-проби сечі".

Гендиректор РУСАДА Юрій Ганус зазначив, що рішення Всесвітнього антидопінгового агентства не стало "великою несподіванкою", але є "проблема в вартості".

"З якими лабораторіями будемо співпрацювати? Це коло лабораторій, з яким ми вже працювали. Це Кельн (Німеччина), Гент (Бельгія), крім усього іншого можливий Стокгольм (Швеція), дивимося Польщу, а також можливий Рим (Італія)", - повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) прийняв рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіаду і чемпіонати світу.

Пізніше стало відомо, що покарання не торкнеться чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Крім того, в WADA розповіли про умови участі РФ в ЧС-2022.

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