"Рішення царя": у Росії визнали провину Путіна у створенні системи допінгу

У створенні системи допінгу в Росії є безпосередня провина президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив у інтерв'ю BBC керівник Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус.

"Чи несе відповідальність Володимир Путін? У нас складна країна, з дуже складною вертикаллю, коли все делегується вниз. Можу сказати одне – мені здається, уваги президента недостатньо приділяється цій проблемі", – зазначив глава РУСАДА.

Володимир Путін причетний до системи допінгу – глава РУСАДА

Ганус також вважає, що в Росії існує державна система допінгу, у яку входять спортивні чиновники найвищого рівня. З їхньої вини Росії загрожує відсторонення від Олімпіади-2020 і від зимових Ігор-2022, стверджує чиновник.

"Це зробили люди, наділені серйозними владними повноваженнями. Проблеми були на найвищому рівні спортивного керівництва", – переконаний Ганус.

За його словами, зараз настав "момент істини".

"Потрібні зміни саме з точки зору політики. У нас традиційно всі чекають рішення царя. До речі, в усіх країнах підтримка перших осіб визначає політику щодо тієї чи іншої проблеми. Я нещодавно був на конференції WADA в Китаї, там на сцену вийшов голова Верховного суду КНР. Перші його слова: "У нас в Китаї зараз боротьба з допінгом прирівняна до боротьби з тероризмом". Я не уявляю, як у Росії, наприклад, голова Верховного суду Лебедєв так би вийшов", – заявив Ганус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава РУСАДА також розповів про те, що безліч провідних російських атлетів мають плани змінити громадянство і виступати за інші збірні.

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