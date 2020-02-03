"Рідних, близьких і країну": Федір Ємельяненко відповів на образи брата

Легенда російських змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко заявив, що його зачепили слова брата Олександра на адресу його тренерів Олександра Мічкова та Володимира Воронова.

Саме з цієї причини Ємельяненко-старший заявив, що брат для нього мертвий.

"Образи по відношенню до себе можна і потрібно терпіти. Але якщо бачите, що ображають рідних, близьких і країну, тут потрібно припиняти. Я багато разів пробував і багато Олександру допомагав в житті. Як ті ж Воронов і Мічков, те ж оточення моє і Олександра. Але після цього говорити, що Воронов такий-сякий – це неправильно, непорядно і невиховано. Він тебе витягнув з купи конфліктів, колотнеч і поганих справ, допоміг тобі не вляпатися набагато раніше..." – сказав Федір в інтерв'ю ТАСС.

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Федір Ємельяненко tofight.ru

Ємельяненко-молодший раніше назвав оточення брата підлабузниками, а також порівняв його з героями мультфільму "Троє з Простоквашино". "Кот помийний, пес облізлий і дядько Федір писали лист батькам із села. Ось його звернення приблизно з цієї серії", – відповів Олександр на одну із заяв брата і порадив тому закрити рота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко останні дні січня провів у в'язниці після того, як був заарештований за п'яний дебош в Анапі.

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