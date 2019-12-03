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3 грудня • оновлено в 14:18
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Рідкісне явище: з'явилося відео неймовірного нокауту з ММА

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У поєдинку двох бійців змішаного стилю (ММА) на турнірі промоушена ECE в Португалії між Едером Лопесом і Дієго Невешем трапився подвійний нокдаун.

У першому раунді бою 22-річний Лопес і 31-річний Невеш одночасно пішли в атаку і завдали одне одному сильних ударів по обличчю. Обидва спортсмени опинилися в нокдауні, але молодий боєць майже відразу ж звівся на ноги, а його візаві так і залишився лежати.

Подвійний нокдаун

Подвійний нокдаун

MMA News

Лопесу була присуджена перемога нокаутом, а Невешу знадобилася допомога лікарів.

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Варто зазначити, що подвійні нокдауни залишаються рідкісним явищем у цьому виді спорту. Подібний епізод трапився у поєдинку 2017 року, коли американець Метт Мітріон переміг росіянина Федора Ємельяненка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа був побитий своїм спаринг-партнером під час підготовки до бою з Енді Руїсом.

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Тема
MMA
Особа
Федір Ємельяненко
Місце
Португалія Лісабон
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