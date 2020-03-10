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10 березня • оновлено в 18:22
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Реванш Конор - Хабіб: росіянин заявив про свій інтерес до бою

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Чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов відповів на питання про наступного суперника після його ймовірної перемоги над американцем Тоні Фергюсоном у поєдинку 18 квітня.

За словами Хабіба, реванш проти Конора МакГрегора йому цікавий лише з точки зору шоу, а не спорту.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

forbes.ru

"Конор МакГрегор – це драма і гроші. Але, якщо говорити про справжніх бійців... Не знаю. У нас є багато інших гарних бійців, але якщо я буду битися з ними, я буду виглядати більше фаворитом, ніж зазвичай. Це не буде схоже на бій проти Тоні Фергюсона або когось іншого з моїх останніх суперників. Чи є сенс у таких боях? Не знаю", – заявив Хабіб Нурмагомедов, чиї слова цитує Essentially Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конор МакГрегор жорстко висміяв Хабіба, згадавши про вуличні бої.

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Автор
Денис Карпов
Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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