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Реванш Конор - Хабіб: глава UFC зробив заяву

2.2т Читати матеріал російською

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт зробив заяву про реванш ірландця Конора МакГрегора з росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

Він заявив, що Макгрегор не битиметься з переможцем пари Нурмагомедов - Порьє.

Бій між Хабібом і Конором відбувся восени 2018 року

Бій між Хабібом і Конором відбувся восени 2018 року

"Конор повинен повернутися в кінці року або на початку наступного. Все буде залежати від того, що станеться в поєдинку між Хабібом і Дастіном. Але він не зустрінеться з переможцем цього бою. Цей поєдинок лише прояснить положення дивізіону", - зазначив Дана Уайт, слова якого наводить TMZ.

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Поєдинок Нурмагомедова і американця Порьє відбудеться 7 вересня в Абу-Дабі.

Нагадаємо, бій між Хабібом і Конором відбувся на турнірі UFC 229, і перемогу здобув росіянин в 4-му раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор Макгрегор принизив дружину Хабіба.

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Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
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