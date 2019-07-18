Реванш Конор - Хабіб: глава UFC зробив заяву

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт зробив заяву про реванш ірландця Конора МакГрегора з росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

Він заявив, що Макгрегор не битиметься з переможцем пари Нурмагомедов - Порьє.

Бій між Хабібом і Конором відбувся восени 2018 року

"Конор повинен повернутися в кінці року або на початку наступного. Все буде залежати від того, що станеться в поєдинку між Хабібом і Дастіном. Але він не зустрінеться з переможцем цього бою. Цей поєдинок лише прояснить положення дивізіону", - зазначив Дана Уайт, слова якого наводить TMZ.

Поєдинок Нурмагомедова і американця Порьє відбудеться 7 вересня в Абу-Дабі.

Нагадаємо, бій між Хабібом і Конором відбувся на турнірі UFC 229, і перемогу здобув росіянин в 4-му раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор Макгрегор принизив дружину Хабіба.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!