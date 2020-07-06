Рекордсмен світу з Росії вирішив змінити громадянство через "безглузді дії чиновників"

Один з найперспективніших легкоатлетів світу росіянин Матвій Волков готується змінити спортивне громадянство.

Володар рекорду в стрибках з жердиною у віковій категорії 16 років пішов на такий крок через безстрокову заборону російським атлетам виступати на міжнародних змаганнях навіть під нейтральним прапором після несплати РФ штрафу World Athletics (WA).

"Вже написано листа в WA якраз щодо особливого випадку для зміни громадянства. Якщо вони визнають, що обставини дійсно нестандартні та унікальні, процес буде запущено. Я не хочу, щоб через безглузді дії чиновників Матвій був у положенні дискримінованого спортсмена. Є зацікавлена держава, але поки немає відповіді від WA, я б не хотів називати", – розповів Чемпіонат.com батько спортсмена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене заявила про готовність змінити громадянство.