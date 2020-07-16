Рекордсмен світу відмовився виступати за Росію: спортивні підсумки 15-липня

Російський рекордсмен світу в стрибках з жердиною Матвій Волков відмовився виступати за РФ, а українець Руслан Малиновський став найкращим в матчі Серії А.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 15 липня.

Крім того, в Англії футбольна команда першого дивізіону забив супернику сім голів за один тайм. Наші читачі вважають найбільш цікавими следюущіе матеріали:

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