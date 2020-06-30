Рекордсмен Білорусі, який пiдiймав 252-кілограмову штангу, помер від коронавiрусу

У Бресті від коронавірусної інфекції помер багаторазовий чемпіон Білорусі з пауерліфтингу, рекордсмен Білорусі в жимі лежачи і суддя зі спорту I категорії Сергій Кузнецов.

Сергія госпіталізували 7 червня iз запаленням легенів. У лікарні у нього взяли тест на COVID-19, який дав позитивний результат. 15 червня стан Сергія погіршився, і його підключили до ШВЛ. З 19 червня білорус перебував у важкому стані, через вісім днів його не стало.

"У нього близько трьох років тому була дуже сильна пневмонія. Перехворів. А тут... Лікарі зробили все можливе і неможливе", – цитує TUT.BY дружину спортсмена Ольгу Кузнєцову.

Причиною смерті Сергія стала гостра легенево-серцева недостатність.

Друзі спортсмена виклали відео, як він без екіпіровки підняв штангу вагою 252,5 кілограма.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий латвійський пауерліфтер Костянтин Констянтинов помер на 41-му році життя. Про смерть легендарного рекордсмена і чемпіона в соціальних мережах повідомили друзі спортсмена.