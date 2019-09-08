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9 вересня • оновлено в 11:11
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Рекорд: стало відомо, скільки заробив Хабіб за перемогу над Пор'є

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UFC опублікував гонорари бійців на турнірі в Абу-Дабі. Російський боєць змішаного стилю Хабіб Нурмагомедов заробив найбільшу суму в історії промоушена.

Хабіб отримав 6,09 мільйона доларів: 6 млн за бій, 40 тисяч за медіа-активність і бонус 50 тисяч за кращий виступ вечора. Дохід Пор'є склав 290 тисяч (250 + 40).

Кертіс Блейдс переміг Шаміля Абдурахімова, заробивши за це 165 тисяч (80 тисяч за бій, 80 за перемогу і 5 тисяч за активність).

Новини
"Це не трешток": Хабіб прокоментував перемогу над Пор'є

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному бою UFC 242 Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор'є задушливим прийомом в третьому раунді. Після зустрічі дагестанець знову вистрибнув з клітки.

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Тема
Хабіб – Пор'є
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
ОАЕ Абу Дабі
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Ferat Bey
Ferat Bey
Построит очередную мечеть, назовёт её именем Путина, украсит золотом, оденет самую большую папаху, станцует лезгинку на Красной Площади. Великое достижение дагестанского мордобойчика.
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Ferat Bey
Ferat Bey
филипп филипыч, Вот скажи не спрашивая у Google, ты знаешь, кто такой А. Н. Крылов и какое отношение он имеет к С. П. Капице? Вот я убеждён в том, что ты не знаешь. А я знаю, хотя, А. Н. Крылов меня не знал и не мог знать. Ты дагестанского мордобойчик Хабиба хорошо знаешь и уважаешь. А я знаю кто такой А. Н. Крылов и его уважаю. Каждому своё.
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Ferat Bey
Ferat Bey
филипп филипыч, Ты написал комментарий совершенно не соответствующий твоей аватарке. Неправильный ты выбрал себе ник. Тебе хорошо бы подошёл ник "пацан пацаныч", морду наподобие Шойгу тебе на аватарку и папаху как у Хабиба. Профессор Преображенский презирал таких людей как Хабиб и Булгаков презирал, Евстегнеев, скорее всего, отнёсся бы к нему равнодушно. А ты уважаешь Хабиба. Кого ты из себя здесь, на украинском "Обозе", корчишь? Русскую интеллигенцию дореволюционного времени? Так вероятность того, что ты кровно имеешь отношение к ней равна 0,001%. Ты с вероятностью 99,9% потомок рабочих и крестьян, которые эту самую интеллигенцию уничтожали и выгнали.
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