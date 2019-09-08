Рекорд: стало відомо, скільки заробив Хабіб за перемогу над Пор'є

UFC опублікував гонорари бійців на турнірі в Абу-Дабі. Російський боєць змішаного стилю Хабіб Нурмагомедов заробив найбільшу суму в історії промоушена.

Хабіб отримав 6,09 мільйона доларів: 6 млн за бій, 40 тисяч за медіа-активність і бонус 50 тисяч за кращий виступ вечора. Дохід Пор'є склав 290 тисяч (250 + 40).

Кертіс Блейдс переміг Шаміля Абдурахімова, заробивши за це 165 тисяч (80 тисяч за бій, 80 за перемогу і 5 тисяч за активність).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному бою UFC 242 Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор'є задушливим прийомом в третьому раунді. Після зустрічі дагестанець знову вистрибнув з клітки.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!