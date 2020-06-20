Рефері намагався зупинити бій після нокауту, але полетів на канвас

Курйозний епізод за участю рефері стався на турнірі зі змішаних єдиноборств (ММА) Serbian Battle Championship 28, який пройшов в сербському місті Оджаци.

Після того, як Славолюб Мітіч відправив Адріана Радовановіча у важкий нокаут ударом в голову, арбітр хотів швидко зупинити бій, проте через поспіх підсковзнувся, полетівши на канвас октагон.

Рефері не постраждав – з незворушним виглядом він швидко піднявся і перевірив стан того, хто програв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник тайського боксу Неймар Паемінбурі з Таїланду виявився в глибокому нокауті під час поєдинку проти Со Соваратхана з Камбоджі. Рефері з невідомих причин впав разом зі спортсменом і відразу ж зупинив поєдинок.