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Рефері намагався зупинити бій після нокауту, але полетів на канвас

Максим Богданов
Максим Богданов
Інші види спорту
1,3 т.
Рефері намагався зупинити бій після нокауту, але полетів на канвас

Курйозний епізод за участю рефері стався на турнірі зі змішаних єдиноборств (ММА) Serbian Battle Championship 28, який пройшов в сербському місті Оджаци.

Після того, як Славолюб Мітіч відправив Адріана Радовановіча у важкий нокаут ударом в голову, арбітр хотів швидко зупинити бій, проте через поспіх підсковзнувся, полетівши на канвас октагон.

Рефері не постраждав – з незворушним виглядом він швидко піднявся і перевірив стан того, хто програв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник тайського боксу Неймар Паемінбурі з Таїланду виявився в глибокому нокауті під час поєдинку проти Со Соваратхана з Камбоджі. Рефері з невідомих причин впав разом зі спортсменом і відразу ж зупинив поєдинок.

СербіяMMA
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