Рефері - маніяк: на турнірі ММА суддя дозволив забити бійця до напівсмерті

На одному з турнірів зі змішаних бойових єдиноборств (ММА) в Форт-Лодердейл (США) стався інцидент, який міг трагічно закінчитися для одного з бійців.
Лендон Куінонес
"Чемпіонат"
Американський боєць Лендон Куінонес зумів повалити суперника Келвіна Гловера на канвас і почав завдавати удари по лежачому опонентові. Гловер подав сигнал, що здається. Але рефері поєдинку Хорхе Алонсо ніяк не відреагував. Лише з четвертого разу суддя прийняв рішення зупинити побиття.
Hey ref ... there is a fight going on. # TitanFC56- UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) 24 серпня 2019 р.
Props to @jimmysmithmma & @TitanFighting COO @lexmcmahonMMA for being on top of it. pic.twitter.com/pexdnqLl7S
За інформацією "Чемпіонат", з початку відеозапису Гловер пропустив 14 ударів в голову, 10 з яких прилетіло вже після того, як він здався.
Лендон Куінонес, як здалося, був не радий перемозі. Воно і зрозуміло, він - спортсмен, а не маніяк, який обожнює завдавати людям біль. А ось з приводу рефері Алонсо є питання.
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