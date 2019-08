Рефері - маніяк: на турнірі ММА суддя дозволив забити бійця до напівсмерті

На одному з турнірів зі змішаних бойових єдиноборств (ММА) в Форт-Лодердейл (США) стався інцидент, який міг трагічно закінчитися для одного з бійців.

Американський боєць Лендон Куінонес зумів повалити суперника Келвіна Гловера на канвас і почав завдавати удари по лежачому опонентові. Гловер подав сигнал, що здається. Але рефері поєдинку Хорхе Алонсо ніяк не відреагував. Лише з четвертого разу суддя прийняв рішення зупинити побиття.

Hey ref ... there is a fight going on. # TitanFC56



Props to @jimmysmithmma & @TitanFighting COO @lexmcmahonMMA for being on top of it. pic.twitter.com/pexdnqLl7S