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Рефері - маніяк: на турнірі ММА суддя дозволив забити бійця до напівсмерті

2.1т Читати матеріал російською

На одному з турнірів зі змішаних бойових єдиноборств (ММА) в Форт-Лодердейл (США) стався інцидент, який міг трагічно закінчитися для одного з бійців.

Лендон Куінонес

Лендон Куінонес

"Чемпіонат"

Американський боєць Лендон Куінонес зумів повалити суперника Келвіна Гловера на канвас і почав завдавати удари по лежачому опонентові. Гловер подав сигнал, що здається. Але рефері поєдинку Хорхе Алонсо ніяк не відреагував. Лише з четвертого разу суддя прийняв рішення зупинити побиття.

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За інформацією "Чемпіонат", з початку відеозапису Гловер пропустив 14 ударів в голову, 10 з яких прилетіло вже після того, як він здався.

Лендон Куінонес, як здалося, був не радий перемозі. Воно і зрозуміло, він - спортсмен, а не маніяк, який обожнює завдавати людям біль. А ось з приводу рефері Алонсо є питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одному з хокейних матчів в Китаї стався дикий випадок - хокеїсти жорстоко побили суперника під час гри.

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США
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