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17 квітня • оновлено в 15:23
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"Расист і рабовласник": Знаменита співачка Шинейд О'Коннор наїхала на МакГрегора

1.7т
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Знаменита ірландська співачка Шинейд О'Коннор наїхала на бійця UFC Конора МакГрегора через його слова про те, що не потрібно пускати в країну мігрантів в умовах коронавірусу.

Раніше МакГрегор відреагував на оголошення в ірландській газеті, в якому говорилося, що для завершення збору врожаю в країні необхідно залучити 1500 мігрантів з-за кордону. Конор заявив, що це "порушить весь ланцюжок підпорядкування" і запропонував зайняти ці робочі місця місцевим жителям.

Шинейд О'Коннор і Конор МакГрегор

Шинейд О'Коннор і Конор МакГрегор

EssentiallySports

"Ти під чимось? Тому що з кожним роком ти все більше схожий на рабовласника. Що за расистське л*йно ти читаєш? Куди подівся справжній Конор? Впевнена, що мати не виховувала тебе расистом", – цитує слова О'Коннор видання MMA Mania.

Боєць відповів, що не висловлювався проти іммігрантів, а мав на увазі, що в нинішніх умовах приїзд людей з-за кордону несе велику небезпеку.

"Справа не в іммігрантах, а в тому, що зараз небезпечно ввозити в країну будь-що, окрім медикаментів першої необхідності. Все інше потрібно заборонити, включаючи їжу. Ми повинні все закрити, Шинейд", – написав Конор.

Ця відповідь не влаштувала співачку, яка заявила, що йому "краще самому закрити свій рот".

Як повідомляв OBOZREVATEL, єгипетський менеджер російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова принизив ірландського бійця Конора Макгрегора.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Конор МакГрегор
Місце
Ірландія
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