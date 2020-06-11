Раптово помер тренер збірної Білорусі з карате

Тренер збірної Білорусі з карате (WKF) і чемпіон Європи 1993 року з карате Окінава Годзю-рю Анатолій Кур'янович помер на 57-му році життя, повідомляється на сайті Міністерства спорту і туризму Республіки Білорусь.

Відзначається, що смерть наступила раптово.

Анатолій Кур'янович mst.by

"Прощання з Анатолієм Анатолійовичем Курьяновичем пройде в Будинку скорботи за адресою Мінськ, пров. Кабушкін, 49 (в'їзд із боку ул.Кулешова) 12 червня з 13.00. О 14.45 заплановано виїзд на Західне кладовище", – йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства.

Кур'янович був багаторазовим чемпіоном СРСР. Після закінчення спортивної кар'єри став тренером, його вихованці стабільно показували високі результати на міжнародних турнірах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня помер триразовий чемпіон світу зі спортивної гімнастики Курт Томас. Титулований спортсмен помер на 65-му році життя від наслідків інсульту.

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