Ралі "Галіція": визначився переможець гонки чемпіонату України

У чемпіонаті України з ралі 12-13 вересня відбувся третій етап сезону, який приймав Борислав Львівської області.

Перемога в ралі "Галіція" у повноприводному класі 4WD Open дісталася досвідченому Олександру Салюку, який, незважаючи на тривалу перерву у виступах, був сильнішим за своїх конкурентів. Навіть програвши першу недільну спецділянку Антону Корзуну, Салюк разом зі штурманом Володимиром Равінським не віддали першість у заїзді, пише rally.in.ua.

Корзан у підсумку фінішував другим, а замкнув призову трійку Денис Лохман.

Перемога Салюка в ралі "Галіція" фактично гарантувала йому загальний тріумф у чемпіонаті. Водночас проголошувати його чемпіонство рано, тому що і зараз не дуже зрозуміло, скільки ще змагань відбудеться цьогоріч.

Якщо нас чекає тільки один етап – Салюк вже абсолютно недосяжний. Якщо два або більше – теоретичні шанси в суперників є, але всі вони базуються на тому, що фаворит у майбутньому буде виступати досить невдало (тобто, по суті, не набирати очок).

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