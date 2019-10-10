"Не допустимо!" Зеленський зробив різку заяву про паралімпійський спорт в Україні

Президент Володимир Зеленський під час свого пресмарафону заявив, що не допустить погіршення підтримки паралімпійського спорту в Україні.

Володимир Зеленський

"Не допустимо. Я готовий повністю підтримувати спортсменів-паралімпійців в цьому питанні", - цитує главу держави Telegram-канал "Команда Зеленського".

Президент запропонував зустрітися з паралімпійцями, щоб обговорити всі проблеми.

На зустрічі з Валерієм Сушкевичем Зеленський запропонував відкрити паралімпійські бази в Київській області та Західній Україні.

"Ми визнаємо всі перемоги, розуміємо, як це складно і які ви молодці", - резюмував Володимир Зеленський.

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