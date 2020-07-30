Путінська Росія – ганьба для всього світу, – Родченков

Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков в автобіографічній книзі розповів про ставлення до Росії.

"Допінговий кат", як його називали в ЗМІ, зізнався, що Володимир Путін довів країну до ганебного стану.

Григорій Родченков СЕ

"Кремль називав мене перебіжчиком і зрадником, але де ж моя батьківщина? Путінська Росія – це ганьба для всього світу. Моєю справжньою батьківщиною були ліси і луки між Ромашкове і Раздорами на заході Москви, за якими я бігав усе життя. Я став "безособовим", як Микита Камаєв [колишній директор РУСАДА, який помер 14 лютого за загадкових обставин –прим.ред.], тільки я все ще був живий. Я знав, що більше ніколи не повернуся додому", – написав Родченков у книзі, уривок з якої цитує sports.ru.

Нагадаємо, що 61-річний Родченков отримав всесвітню популярність у 2016 році після того, як розповів про існування в Росії державної допінг-програми. Із січня 2016 року проживає у США, є інформатором Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і одним із основних фігурантів доповіді Макларена. Бере участь у федеральній програмі США щодо захисту свідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокат Родченкова заявляв, що в разі повернення в Росії його клієнта чекають тортури і смерть.