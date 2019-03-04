Путіна на Універсіаді зацькували в мережі

Президент Росії Володимир Путін взяв участь в урочистій церемонії відкриття зимової Універсіади в Красноярську.

"Тисячі атлетів з десятків країн світу покажуть свою майстерність, силу, швидкість, витривалість, волю до перемоги, твердий характер і повагу до суперника. Всім спортсменам і глядачам дні Універсіади запам'ятаються на все життя, а в пам'яті залишаться тільки радісні, добрі враження", - пафосно заявив глава РФ.

Таке лицемірство викликало бурхливе обурення в рунеті, де місцеві любителі спорту зацькували свого президента.

"Він помре? Хотілося б іще пожити в нормальній країні", "Путіну тільки і залишилося, що відкривати першості водокачки, а потім із пафосом транслювати це по головному федеральному каналу", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін потрапив у неприємну ситуацію під час зустрічі зі спортсменами Універсіади в залі однієї з аудиторій Сибірського федерального університету Красноярська.

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