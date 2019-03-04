МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Путіна на Універсіаді зацькували в мережі

8.2тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін взяв участь в урочистій церемонії відкриття зимової Універсіади в Красноярську.

"Тисячі атлетів з десятків країн світу покажуть свою майстерність, силу, швидкість, витривалість, волю до перемоги, твердий характер і повагу до суперника. Всім спортсменам і глядачам дні Універсіади запам'ятаються на все життя, а в пам'яті залишаться тільки радісні, добрі враження", - пафосно заявив глава РФ.

Таке лицемірство викликало бурхливе обурення в рунеті, де місцеві любителі спорту зацькували свого президента.

"Він помре? Хотілося б іще пожити в нормальній країні", "Путіну тільки і залишилося, що відкривати першості водокачки, а потім із пафосом транслювати це по головному федеральному каналу", - пишуть користувачі.

Новини
Через Путіна в Росії перед Універсіадою відбілюють брудний сніг — фотофакт
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі
Путіна на Універсіаді зацькували в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін потрапив у неприємну ситуацію під час зустрічі зі спортсменами Універсіади в залі однієї з аудиторій Сибірського федерального університету Красноярська.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Універсіада" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Універсіада
Особа
Володимир Путін
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
28
46
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
На скриншоте .. "лузеры пыщуть."
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Файбер Моня
Файбер Моня
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: Из разных источников поступают сведения, что с начала этого месяца(февраля) СБУ совместно с МВД внедряет в состав территориальных избирательных комиссий всех уровней заранее подготовленных доверенных лиц, которые негласно будут контролировать "правильность" подсчёта голосов на избирательных участках. Будут организованы хорошо известные всем "карусели", вброс фальшивых бюллетеней от имени "мёртвых душ", простая "коррекция" результатов подсчёта - т.е. ПОДТАСОВКА ГОЛОСОВАНИЯ! Желаемая цель - сделать "победителем" и оставить на НОВЫЙ СРОК Порошенко. Для этого в Украину прибыла многочисленная группа политтехнологов и чиновников из госдепа США, организовано щедрое финансирование силовых структур и нацистских организаций, которые, разумеется, будут осуществлять контроль над выборным процессом и прибегать к ЗАПУГИВАНИЮ и УСТРАНЕНИЮ тех украинских граждан, которые НЕ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА Порошенко и будут выступать против нынешней ПРЕСТУПНОЙ и АНТИНАРОДНОЙ власти.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
минин евген,да это правда вот ссылка https://vimeo.com/240135018
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
минин евген
минин евген
Файбер Моня, "В Омске школьницы жестоко изнасиловали свою одноклассницу и засняли это на видео.". Об инциденте сообщает пресс-служба Следственного комитета в Омской области. "По предварительным данным, в Омске две школьницы, 13 и 15 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в сети", – говорится в сообщении. Местные СМИ пишут, что злоумышленниц было три и все они являлись одноклассницами потерпевшей. По данным "Комсомольской правды", три школьницы пригласили четвертую к себе домой, где заставили раздеться на камеру и совершить действия сексуального характера руками и бутылкой. Происходящее снимали на видео. "Они били, бросали из угла в угол. Заставили раздеться и делать кое-что. Потом предложили идею с бутылкой. На возражения угрожали, что побьют", – рассказала подробности одноклассница подростков. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге врач изнасиловал несовершеннолетних девушек, пока они приходили в себя после наркоза.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Федоров Федор
Федоров Федор
В заметке обоза мы просмотрели скриншоты очередного укроср@ча в интернете)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги