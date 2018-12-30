Путін ''вилив помиї на голову'' чемпіону, який звинуватив Росію в окупації Криму

Після того, як новий чемпіон світу зі швидких шахів Данило Дубов категорично виступив проти анексії Росією Кримського півострова, Володимир Путін привітав гросмейстера із перемогою.

Данило Дубов Chess-News.ru

"Шановний Данило Дмитровичу! Від душі вітаю Вас з тріумфом на чемпіонаті світу-2018. Ви на "відмінно" виступили на "домашніх" змаганнях, зуміли зібратися, зосередитися і блискуче впоралися із поставленими цілями. Бажаю Вам подальших спортивних успіхів і всього найкращого. З прийдешніми святами! Володимир Путін" – цитує президента Росії його прес-служба.

У мережі не оцінили слова Путіна, вважаючи що привітання від такої душі, прирівнюється до "помиїв на голову".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія "кинула" футбольних зрадників у Криму. Віце-президент "Кримської прем'єр-ліги" Олександр Красильников зізнався, що країна-агресор не стримала своїх обіцянок щодо турніру, створеному в 2014 році після окупації півострова.