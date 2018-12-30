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Путін ''вилив помиї на голову'' чемпіону, який звинуватив Росію в окупації Криму

14.2тЧитати матеріал російською

Після того, як новий чемпіон світу зі швидких шахів Данило Дубов категорично виступив проти анексії Росією Кримського півострова, Володимир Путін привітав гросмейстера із перемогою.

Данило Дубов

Данило Дубов

Chess-News.ru

"Шановний Данило Дмитровичу! Від душі вітаю Вас з тріумфом на чемпіонаті світу-2018. Ви на "відмінно" виступили на "домашніх" змаганнях, зуміли зібратися, зосередитися і блискуче впоралися із поставленими цілями. Бажаю Вам подальших спортивних успіхів і всього найкращого. З прийдешніми святами! Володимир Путін" – цитує президента Росії його прес-служба.

У мережі не оцінили слова Путіна, вважаючи що привітання від такої душі, прирівнюється до "помиїв на голову".

Путін ''вилив помиї на голову'' чемпіону, який звинуватив Росію в окупації Криму
Путін ''вилив помиї на голову'' чемпіону, який звинуватив Росію в окупації Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія "кинула" футбольних зрадників у Криму. Віце-президент "Кримської прем'єр-ліги" Олександр Красильников зізнався, що країна-агресор не стримала своїх обіцянок щодо турніру, створеному в 2014 році після окупації півострова.

Читайте всі новини по темі "шахи" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
шахичемпіонат світу з шахів
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
для украинцев в целом и "обоза" в частности вежливые и душевные поздравления равняются ушату помоев! вы не подумайте, я вас не осуждаю и ни в коем случае не пытаюсь учить жить, это простая констатация факта, не более того! просто я всегда помню о том что сине-желтая лента является международно признанным символом больных с синдромом Дауна.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
)Дубов уже опроверг утку о том что он якобы говорил что Крым это Украина))))))))))))))))))))))))))))))))
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