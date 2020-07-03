Путін відреагував на смерть батька Хабіба Нурмагомедова

Президент Росії Володимир Путін зв'язався з чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабібом Нурмагомедова через смерть батька.

Глава Кремля вирішив підтримати російського спортсмена і висловити йому свої співчуття після того, як стало відомо відомо, що Абдулманап Нурмагомедов помер вдень 3 липня.

"Президент подзвонив Хабібу Нурмагомедову та висловив глибокі співчуття у зв'язку зі смертю його батька", – заявив "Комсомольской правде" прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 57-річного Нурмагомедова було госпіталізовано в кінці квітня з підозрою на пневмонію. Пізніше у нього було діагностовано коронавірус, який вразив 75% легких тренера чемпіона UFC. Нурмагомедову-старшому була також зроблена операція на серці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що під час хвороби Абдулманап Нурмагомедов переніс два інсульти і впав в кому. Він помер, не приходячи до тями.