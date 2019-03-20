Путін призначив кікбоксера управляти російським регіоном

Президент Росії Володимир Путін призначив виконуючим обов'язки глави Калмикії Бату Хасікова. Про своє рішення лідер РФ повідомив Хасікову в ході робочої зустрічі.

Бату Хасіков (праворуч)

Бату Хасіков - російський кікбоксер, багаторазовий чемпіон світу серед професіоналів. Раніше обирався депутатом парламенту Калмикії (2008-2012), також представляв республіку в Раді Федерації (2012-2014). У 2017 році був призначений радником керівника Федерального агентства у справах молоді.

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