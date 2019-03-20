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Путін призначив кікбоксера управляти російським регіоном

1.1тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін призначив виконуючим обов'язки глави Калмикії Бату Хасікова. Про своє рішення лідер РФ повідомив Хасікову в ході робочої зустрічі.

Бату Хасіков (праворуч)

Бату Хасіков (праворуч)

Бату Хасіков - російський кікбоксер, багаторазовий чемпіон світу серед професіоналів. Раніше обирався депутатом парламенту Калмикії (2008-2012), також представляв республіку в Раді Федерації (2012-2014). У 2017 році був призначений радником керівника Федерального агентства у справах молоді.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Путін взяв участь в урочистій церемонії відкриття зимової Універсіади в Красноярську і викликав бурхливе обурення в рунеті своїм лицемірством. У мережі місцеві любителі спорту зацькували свого президента.

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Особа
Володимир Путін
Тег
Новини Росії
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вованов вован
вованов вован
Не подскажите кем был Кличко до занятия должности главы столичного Киева. А так, Шварцнеггер вообще был порноактером.
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Не, ну а чё! Охранники могут быть губернаторами, а у спортсменов что, мозгов меньше? Головы отбиты и у тех и у других!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Думаю, что в отличии от мэра одной "европейской" столицы он не будет призывать "готовиться к земле" или открывать туалеты ))
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