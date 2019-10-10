Прямою ногою в обличчя: бразильський футболіст зробив "найгірший фол століття"

Нападаючий бразильського мініфутбольного клубу "Корінтіанас" Даніель Баталья під час матчу вдарив гравця "Сан-Карлоса" Фернандіньо ногою в голову.

У другому таймі форвард пішов в жорсткий стик із суперником, в результаті чого Фернандіньо втратив свідомість. За інформацією The Sun, потерпілий гравець був доставлений в лікарню, де прийшов до тями. Баталью видалили до кінця матчу. Газета Marca назвала фол бразильця "найгіршим в XXI столітті".

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На 70-й хвилині бразильський футболіст отримав коліном в голову від Ісмаїлі.

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