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10 жовтня • оновлено в 21:18
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Прямою ногою в обличчя: бразильський футболіст зробив "найгірший фол століття"

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Нападаючий бразильського мініфутбольного клубу "Корінтіанас" Даніель Баталья під час матчу вдарив гравця "Сан-Карлоса" Фернандіньо ногою в голову.

У другому таймі форвард пішов в жорсткий стик із суперником, в результаті чого Фернандіньо втратив свідомість. За інформацією The Sun, потерпілий гравець був доставлений в лікарню, де прийшов до тями. Баталью видалили до кінця матчу. Газета Marca назвала фол бразильця "найгіршим в XXI столітті".

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Тема
футзал
Місце
Бразилія
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