Прославлений російський тренер раптово помер в Швейцарії

Прославлений російський тренер з плавання, наставник чотириразового олімпійського чемпіона Олександра Попова Геннадій Турецький помер на 72-му році життя.

Спеціаліст помер в Швейцарії – з 2003 року він тренував збірну цієї країни. Причиною смерті став обширний інфаркт. Лікарі ввели Турецького в штучну кому, з якої він так і не вийшов.

"Пішов з життя тренер, який відкрив світові Олександра Попова, який працював із зірками світового плавання. Це величезна втрата для всєї плавальної спільноти. Висловлюємо глибокі співчуття всім, хто його знав, близьким, сім'ї, учням", – цитують РІА Новости президента Всеросійської федерації плавання Володимира Сальникова.

Крім Олександра Попова, Геннадій Турецький тренував олімпійських чемпіонів Геннадія Пригоду, Веніаміна Таяновіча, Юрія Мухіна, Володимира Пишненко і австралійців Яна Торпа, Майкла Клима і Петро Томас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий нігерійський центровий сербського клубу "Црвена звезда" Майкл Оджо помер на тренуванні у віці 27 років.