Призерка Олімпіади про те, що відбувається в Білорусі: ці тортури неможливо забути

Срібна призерка змагань з художньої гімнастики на Олімпіади-2012 Наталія Лещик зізналася, що підписати відкритий лист із заявою проти насильства в Білорусі, її змусили події в країні.

25-річна білоруска не змогла проігнорувати того, що сталося на вулицях Мінська.

"Неможливо мовчати. Я буду говорити, навіть якщо втрачу багато. Побачене в серпні... Ми побачили зараз, що відбувається на вулицях, в тюрмах. Ці тортури неможливо забути. Не уявляю, як почуваються люди, які стали жертвами. У мене є знайомі, які зіткнулися з цим. Все це не казки і не фейки. У нас взагалі в країні всi дуже бояться. Найчастіше висловлюються ті, хто поза країною", – розповіла Лещик в інтерв'ю sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти Олександр Лукашенко в шостий раз "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.

Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.

6 вересня, в Білорусі пройшли нові масові акції протесту проти Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента 5 термінів поспіль.

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