Призер Олімпійських ігор несподівано помер у 37 років

Максим Іншаков Інші види спорту 18:57, 28.10.2020 Оновлено: 19:04, 28.10.2020

Срібний призер змагань із бобслею на Олімпіаді 2010 року у Ванкувері німець Річард Аджей помер у 37 років, повідомляється на сайті Міжнародної федерації бобслею і скелетону (IBSF).

Смерть настала 26 жовтня. Причина та обставини події не розкриваються. Чи були у спортсмена проблеми зі здоров'ям, також не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 вересня футболіст південноафриканського "ТС Спортинг" Катлехо Мойела помер у 28 років. Напередодні своєї смерті Мойела скаржився на запаморочення.

Раніше в Росії 17-річний футболіст помер під час матчу команд 2003 р.н. на заході Москви. Молодий гравець займався разом з іншими футболістами, коли в нього раптово почалися судоми і він знепритомнів.

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