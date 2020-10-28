Призер Олімпійських ігор несподівано помер у 37 років

Срібний призер змагань із бобслею на Олімпіаді 2010 року у Ванкувері німець Річард Аджей помер у 37 років, повідомляється на сайті Міжнародної федерації бобслею і скелетону (IBSF).

Смерть настала 26 жовтня. Причина та обставини події не розкриваються. Чи були у спортсмена проблеми зі здоров'ям, також не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 вересня футболіст південноафриканського "ТС Спортинг" Катлехо Мойела помер у 28 років. Напередодні своєї смерті Мойела скаржився на запаморочення.

Раніше в Росії 17-річний футболіст помер під час матчу команд 2003 р.н. на заході Москви. Молодий гравець займався разом з іншими футболістами, коли в нього раптово почалися судоми і він знепритомнів.