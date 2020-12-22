Призер Олімпіади про покарання Росії: раніше захищав – повівся на нашу пропаганду

Бронзовий призер Олімпіади-2004 в дзюдо і колишній депутат Держдуми Дмитро Носов зізнався, що купився на російську пропаганду і не міг повірити в справедливе рішення МОК відсторонити Росію від великих міжнародних турнірів.

Але все змінилося після того, як президент російського Олімпійського комітету Олександр Жуков попросив вибачення, тим самим визнавши, що "була якась хімія, і грубо кажучи, щось хімічили".

"Ця епопея тягнеться дуже давно, я в якийсь момент дуже сильно захищав, був проти цих рішень, десь повівся на поводу у нашій пропаганди, що це все підступи спецслужб. Що якась хімія, грубо кажучи, щось хімічили. Зрозуміло, що Родченков цим займався, якесь керівництво було в курсі. Після цього я зрозумів, що ми дійсно винні", – сказав Носов в ефірі "Радіо КП".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі назвала катастрофою позбавлення Росії прапора і гімну на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу впродовж наступних двох років.