Бронзовий призер Олімпійських ігор російський лижник Ілля Черноусов змінив спортивне громадянство на швейцарське, повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

Ілля Черноусов

Перехід 33-річного лижника був схвалений FIS на цьому тижні. За збірну Росії Черноусов не виступав з середини 2016 року. В останні роки спортсмен брав участь тільки в комерційних змаганнях.

В активі росіянина бронзова медаль Ігор 2014 року в Сочі на дистанції 50 кілометрів. Також Черноусов ставав третім на чемпіонаті світу 2011 року в скіатлонi 15 + 15 кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, талановита ліва напівсередня гандбольного клубу з Волгограда "Динамо-Сінара" українка Дарина Стаценко знаходиться в стадії оформлення російського громадянства.