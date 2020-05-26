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26 травня • оновлено в 20:25
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Призер Олімпіади Ілля Черноусов відмовився виступати за Росію

4.3т
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Бронзовий призер Олімпійських ігор російський лижник Ілля Черноусов змінив спортивне громадянство на швейцарське, повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

Ілля Черноусов

Ілля Черноусов

Перехід 33-річного лижника був схвалений FIS на цьому тижні. За збірну Росії Черноусов не виступав з середини 2016 року. В останні роки спортсмен брав участь тільки в комерційних змаганнях.

В активі росіянина бронзова медаль Ігор 2014 року в Сочі на дистанції 50 кілометрів. Також Черноусов ставав третім на чемпіонаті світу 2011 року в скіатлонi 15 + 15 кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, талановита ліва напівсередня гандбольного клубу з Волгограда "Динамо-Сінара" українка Дарина Стаценко знаходиться в стадії оформлення російського громадянства.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
лижні гонки
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