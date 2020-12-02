Призер ОІ 2016 Різатдінова: доводиться пробивати стіну, на якій написано, що спортсмени непопулярні

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Анна Різатдінова після завершення кар'єри займається розвитком власної академії.

Паралельно колишня гімнастка виховує сина Романа, бере участь в шоу "Танці з зірками".

В інтерв'ю OBOZREVATEL Анна розповіла, чому і як вирішила організувати академію, привиховання юних гімнасток в Україні, чому колишнім спортсменам важко знайти себе після завершення кар'єри і як "Танці" з зірками поділили її життя на "до" і "після".

– Анна, в цьому році ви запустили власну академію. Як це відбувалося і яку мету ви переслідуєте в цьому проекті?

– Перші думки про створення академії з'явилися давно. Я подумувала про це, але не могла знайти правильний момент. Плюс, я не була впевнена, що буду хорошим тренером, тому що є поширена думка, що хороший спортсмен не завжди може стати хорошим тренером. Крім цього, моя мама – заслужений тренер України. І я розуміла, наскільки це складно, наскільки потрібно віддаватися цій справі повністю. Все-таки, я 17 років віддала великого спорту і не була готова зануритися в цей вир з головою.

Після Олімпійських Ігор я була в пошуку себе. Я, в принципі, цілеспрямована дівчинка, і не думала, що для мене буде проблемою знайти новий вид діяльності. Проте, мені потрібен час на те, щоб зрозуміти, а що я хочу робити далі? Я їздила три роки з майстер-класами по всьому світу. Це дуже розвинена індустрія, де можна заробити гроші і набратися досвіду.

Я була в Бразилії, в США (Техас, Чикаго, Лос-Анджелес), Мексиці, Японії, мене запрошували на такі заходи, і кожен місяць у мене було по дві поїздки. І на цих майстер-класах я почала замислюватися: можливо, мені відкрити щось своє? Тому що я бачила очі дівчат, наскільки вони надихаються, наскільки вони мотивувати і як їм йде на користь ця робота. В цьому році я якось дозріла до відкриття школи, мене навіть карантин не злякав. Хоча, з точки зору бізнесу, це було дуже ризиковано. Багато мене відмовляли, мовляв, почекай, хай все заспокоїться. Але я вирішила: або зараз, або ніколи. І дуже вдячна всій команді, яка допомогла мені відкрити академію.

Я шалено щаслива, тому що у мене є своя робота і своє дітище, куди я вкладаю всю себе. Я набрала команду класних тренерів, у мене є хореографи, є як молоді, які жадають вчитися, так і більш досвідчені. Крім того, є і психолог окремий. На основі того, чого мені не вистачало, коли я займалася гімнастикою, я вирішила реалізувати це саме в своїй академії. Мені не вистачало психолога, людини, з яким можна поспілкуватися, порадитися, знайти відповіді на питання: чому мені страшно перед змаганнями, що мені робити, як позбутися від цього почуття страху?

У збірній у нас не було постійного хореографа. Це було проблемою, але я знайшла фахівця на постійній основі. При цьому, нам пощастило знайти класний зал в центрі міста, з високими стелями. Як виявилося, в Києві дефіцит таких залів, але ж нам потрібен стелю висотою в шість метрів, щоб повноцінно працювати з предметами. У нас були ще старі роздягальні, з дерев'яними стелажами, все було в убитому стані. Зараз ми створили всі умови, тренуйся – не хочу.

– В індивідуальних видах спорту дуже часто велику роль відіграють педагогічні якості тренера...

– Всі знають, що тренування в художній гімнастиці дуже жорсткі, обов'язково з криком, образами і жорсткою дисципліною. Це дійсно все є. Але я вважаю, що ці речі можуть бути присутніми, наприклад, коли спортсмен готується до Олімпійських Ігор. Але однозначно, що не на початковому етапі. Не в 5-6 і не в 8 років, набагато пізніше. Років в 16 можна і жорсткіше поводитися, але на початковому етапі не потрібно вбивати дітей і вимагати від них золоті медалі. Це ламає психіку дітей, і вони взагалі потім не хочуть йти в зал. Ось з цим я і борюся.

До мене прийшли, як малятка з 3-х років, так і дорослі.

І ви не уявляєте собі, наскільки ці дорослі затиснуті. Одну дитину я все тренування просила посміхнутися. Вона так і не посміхнулася, після чого я підійшла до мами і запитала: "У чому справа?" Вона відповіла, що їм не дозволяли посміхатися там, де вони тренувалися раніше. Діти затиснуті, когось з них били і це для мене взагалі фільм жахів якийсь. Є різні кадри, але все одно потрібно дітям пояснювати, як правильно виконувати вправи. Ми працюємо два місяці і у нас в залі жодного разу не прозвучали фрази, на кшталт "ти дура", "ти корова", "тупий і без мозгів", у нас такий підхід виключений. Це основний посил, з яким ми відкрили академію.

– Скільки зараз займається дітей і скільки тренерів з ними працює?

– У нас працює три тренера, плюс я. Ще є хореограф. Дітей на даний момент – 50. Звичайно, це хороший показник, враховуючи те, що ми почали працювати 16 вересня. Якби не було пандемії, думаю, ми б досягли позначки в 100 осіб. Карантин зіграв свою роль, батьки трішечки бояться, але в цілому, результат хороший.

– Я читав одне з ваших інтерв'ю, в якому ви говорили про школу Дерюгіних. Ви сказали, що там все досить жорстко в плані дисципліни. Відкриття вашої Академії – це ж фактично, створення конкурента школі Дерюгіних.

– Ні, ми про конкуренцію тут взагалі не говоримо. Дуже багато цього чекають і задають мені подібні питання. Але про конкуренцію мова не може йти, тому що Дерюгіни – це люди, які виховали не одну олімпійську чемпіонку, а цілу плеяду чемпіонок. Я хороша гімнастка, яка тільки робить перші кроки в цій діяльності. Так, у мене є амбіції і я хочу виховати своїх зірочок, але щоб повторити феномен Дерюгіних, мені знадобиться не один десяток років. Навіть наблизитися до нього, не те, щоб повторити.

– Справа не в досягненнях, а в аудиторії. Тому що у дітей з'являється вибір, де займатися художньою гімнастикою.

– Ми перебуваємо в Федерації гімнастики України. Ми не змагаємося з ними, а співпрацюємо. Плюс, у мене дуже хороші стосунки і з Блохіною, і з Дерюгіними. Я відразу сказала, що якщо якась дитина буде добре займатися і показувати результати, то я відразу буду віддавати його Ірині Іванівні. Це історія не про моїх амбіціях. Якщо буде хороша дитина, я приведу його за руку до Ірини Іванівни, і вона буде з ним працювати. Просто і до цього потрібно підготувати дитину.

– Хто спонсори та партнери вашої академії?

– Разом з PARI MATCH Foundation ми зробили соціальну акцію: десяти діткам з малозабезпечених сімей ми надали можливість займатися гімнастикою. Дуже поширена проблема, коли є талановиті діти, але у батьків немає достатньо коштів, щоб потягнути абонемент, або, в подальшому, виступати на змаганнях. Якраз PARI MATCH повністю допомагає з інвентарем, з предметами і тренувальної формою, а ми беремо на себе абонемент.

Найголовніший посил нашої академії – ми до кожної дитини намагаємося знайти індивідуальний підхід. Знову-таки, це те, чого не було у мене. Коли я в 5 років прийшла на гімнастику, мені сказали, що ноги короткі, товсті, плечі широкі, все не так, мовляв, ти не підходиш для цього виду спорту. Згадуючи це, в свою академії я зробила не відбір, а набір діток. Я беру всіх дітей, з абсолютно різними здібностями, даю можливість кожному позайматися таким прекрасним видом спорту, як художня гімнастика.

Крім того, ми співпрацюємо з Under Armour, це компанія, в якій я є амбасадором. Два таких спонсора – це хороший показник, тому що ми працюємо лише два місяці. І це ми ще не виїжджаємо на змагання. Я впевнена, що як тільки почнемо їздити на змагання, інтерес до нашої академії буде тільки зростати.

– Ви сказали, що у вас немає відбору, але є набір. Виходить, роль грає тільки віковий критерій?

– Я більше дивлюся на те, наскільки хоче дитина займатися художньою гімнастикою. З першого тренування я розумію, хто більше хоче: дитина або мама. Якщо більше хоче мама, то для мене це привід задуматися, брати дитину чи ні. Але в цілому, даємо можливість абсолютно всім діткам займатися.

– Скільки коштує абонемент? І які типи у вас є?

– 3000 гривень на місяць. У нас не маленький абонемент, ми довго думали над його типом: зменшувати або збільшувати. Це не самий маленький, але й не найвищий абонемент. У Києві є ціни і дорожче. Але є школи, де вартість абонемента вище, але там не тренує призер Олімпійських Ігор. Тут же діти платять за умови, за шикарний зал в центрі міста, з паркуванням, з роздягальнями, з санвузлами, а це дуже важливо, повірте мені. У нас в залі стоять камери, і батьки можуть спостерігати тренування в коридорі.

З дітьми працюють хореограф і психолог, з дітьми проводять танцювальні майстер-класи. У них беруть участь зірки проекту "Танці з зірками", оскільки я вже знайома з хлопцями, то залучаю їх до наших проектів. Плюс до цього всього – мій 17-річний досвід. Я була б щаслива, якби з моїм сином Ромою працював би призер Олімпійських Ігор, або володар "Золотого" м'яча, або чемпіон турніру Великого Шолома. Я б платила будь-які гроші, щоб з Ромою індивідуально, щодня тренувався така людина. Це дорого коштує і це потрібно розуміти. Це абсолютно адекватна ціна, яка відповідає рівню.

– На початку нашої розмови ви сказали, що довго шукали себе після Олімпіади-2016. У кожного спортсмена настає період, коли замислюєшся про життя, після спортивної кар'єри. Участь в "Танцях з зірками" дуже круто змінило ваше життя. Чи згодні?

– Абсолютно. Я можу поділити своє життя до і після "Танців з зірками". Недарма я настільки хотіла потрапити в цей проект. Я розуміла, що начебто у мене є медаль, я популярна, знаменита в країні, записала своє ім'я в історію, адже що може бути вище, ніж олімпійська медаль? І якби я жила в США, то олімпійської медалі мені б вистачило, щоб були рекламні контракти, я могла відкривати свою справу і люди б впізнавали мене на вулиці. На жаль, в нашій країні цього мало.

У нас потрібно пройти через шоу "Холостяк", "Холостячка", "Хто зверху", "Танці з зірками". Навіть за наявності олімпійської медалі, потрібно взяти участь в таких шоу. Тільки після цього люди тебе впізнають, тому що не всі, на жаль, дивляться Олімпійські Ігри, і не всі транслюють у нас, на жаль. Тому доводиться пробиватися через такі шоу, пробивати цю стіну, на якій написано, що спортсмени непопулярні, невпізнанні, що не рейтингові. Я її пробила і пишаюся собою, як і тим, що мене запросили на "Танці з зірками" і моє життя круто змінилася.

Я увірвалася в шоу-бізнес, хоча ніколи не вважала себе скандально відомою. Це допомагає мені навіть для академії, для популяризації спорту в нашій країні. У нас доводиться йти ось таким шляхом.

– Чи відчували ви коли-небудь дискомфорт через власну впізнаваності?

– Ні, ніколи. Навпаки, я завжди прагнула до впізнаваності, з дитинства. У мене був приклад в Сімферополі, Катерина Серебрянська, олімпійська чемпіонка Атланти-1 996. Я пам'ятаю, як вона заходила в зал в Сімферополі і все просто завмирали. Я запитала у батьків, чому Катя робить такий ефект? Мені сказали: тому що вона олімпійська чемпіонка, у неї рекламні контракти, її по всьому світу знають. Мені тоді було років 7, і вже в той момент я вирішила, що хочу так само.

– Для вас важливо, що люди пишуть про вас в соцмережах?

– Взагалі, так. Мені не абсолютно паралельно, тому що я недовірливий людина і мені важлива думка з боку. Але, виходячи з того, скільки всього було в моєму житті, на даний момент я намагаюся не звертати уваги на коментарі. Все-таки, я ділю цей потік повідомлень на два, не всі коментарі читаю, хоча раніше я могла відповісти, особисто щось написати на захист себе. А зараз я вже заспокоїлася. Після "Танців" було багато як приємних слів, так і поганих. Я вже спокійніше до цього ставлюся.

– Наскільки складно професійному спортсмену знайти спонсорський контракт в Україні?

– Дуже складно, нереально. Навіть мій контракт з Under Подивитись профіль Armour – ви не уявляєте, яких зусиль мені коштувало знайти цю можливість. У нас з маркетингом і рекламою для спортсменів все дуже складно. Навіть ті великі компанії, до яких звертався мій менеджер, кажуть коротко: "Спортсмени нецікаві в нашій країні". Є окрема каста: футбол, бокс і теніс, їм трохи легше.

А олімпійські види спорту страждають. Чому? Тому що немає спортивних новин, немає спортивних каналів, турніри просто не транслюються. Такого не повинно бути. Тому, потрібно самому працювати на свій бренд. У нас не працює правило "спочатку ти працюєш на ім'я, а потім ім'я працює на тебе". Це не в нашому випадку. У нас ти працюєш на ім'я, завершуєш спортивну кар'єру, але все одно продовжуєш працювати на ім'я. Я максимально кручусь всюди, де можливість.

– Влітку цього року ви згадували, що свого часу вели щоденник і знаходили там страшні речі. А зараз ви ведете щоденник?

– Ні, зараз я вже таким не страждаю, адже є з ким поговорити. А на той момент було як? Мама – тренер, їй я не могла все розповідати. Та й в цілому, батьки тоді в Сімферополі жили, а я в Києві. Ні з ким було поділитися, подруг у мене не було, молодої людини – теж. Була тільки гімнастика. Тому, я відкривала щоденник і там писала всі свої думки. Зараз життя стала трохи легше, ніж коли я була у великому спорті.

– Своє найближче майбутнє ви пов'язуєте виключно з академією, або ми можемо вас побачити в амплуа, наприклад, телеведучої?

– Так, я дуже хочу спробувати. Академія – це моє дітище, це моя душа. Звичайно, це бізнес, але в більшій мірі, це віддушина. Я працювала над українською мовою, відвідувала курси з ораторської майстерності, хочу пробувати себе і ведучою, і суддею в журі. На "Танцях з зірками" я зупинятися однозначно не збираюся, і буду далі рухатися у всіх напрямках. Для мене найстрашніше – зупинитися. Коли я нікому не потрібна, не затребувана, я просто задихаюся від цього.