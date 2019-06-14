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"Змушу втомитися і доб'ю": Хабіб зробив заяву про майбутній бій

1.4тЧитати матеріал російською

Чемпіон UFC у легкому дивізіоні Хабіб Нурмагомедов заявив, що очікує непростого бою з американцем Дастіном Пор’є, але не сумнівається у своїй перемозі в поєдинку, який відбудеться на турнірі в Абу-Дабі.

"Пор’є — міцний хлопець. Досвідчений. На його рахунку більше 20 боїв в UFC, і він побив багато серйозних суперників. Мені подобається його робота ногами, вміння боксувати та інше. Але я його змушу втомитися", — цитує російського бійця championat.com.

Хабіб Нурмагомедов приміряє чемпіонський пояс

Хабіб Нурмагомедов приміряє чемпіонський пояс

Також Хабіб поділився секретами, завдяки яким він виграє майбутній бій.

"Якщо подивитися на його бої — з Гетжі він весь час був на ногах, Петтіс — те ж саме, Холлоуей — теж. З усіма він бився в стоячому положенні. Але в бою зі мною потрібно бути готовим до пресингу, до боротьби. Я з ним стояти не буду. Звичайно, бій у MMA починається з боксерського стилю, але я його завалю, змушу втомитися і доб'ю", — впевнено заявив Нурмагомедов.

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"Ми ще не закінчили": Хабіб заявив про реванш із МакГрегором

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць Хабіб Нурмагомедов розповів, що президент РФ Володимир Путін просив його не піддаватися на провокації після перемоги над ірландцем Конором МакГрегором.

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Тема
UFC
Особи
Хабiб НурмагомедовКонор МакГрегор
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