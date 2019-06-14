"Змушу втомитися і доб'ю": Хабіб зробив заяву про майбутній бій

Чемпіон UFC у легкому дивізіоні Хабіб Нурмагомедов заявив, що очікує непростого бою з американцем Дастіном Пор’є, але не сумнівається у своїй перемозі в поєдинку, який відбудеться на турнірі в Абу-Дабі.

"Пор’є — міцний хлопець. Досвідчений. На його рахунку більше 20 боїв в UFC, і він побив багато серйозних суперників. Мені подобається його робота ногами, вміння боксувати та інше. Але я його змушу втомитися", — цитує російського бійця championat.com.

Хабіб Нурмагомедов приміряє чемпіонський пояс

Також Хабіб поділився секретами, завдяки яким він виграє майбутній бій.

"Якщо подивитися на його бої — з Гетжі він весь час був на ногах, Петтіс — те ж саме, Холлоуей — теж. З усіма він бився в стоячому положенні. Але в бою зі мною потрібно бути готовим до пресингу, до боротьби. Я з ним стояти не буду. Звичайно, бій у MMA починається з боксерського стилю, але я його завалю, змушу втомитися і доб'ю", — впевнено заявив Нурмагомедов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць Хабіб Нурмагомедов розповів, що президент РФ Володимир Путін просив його не піддаватися на провокації після перемоги над ірландцем Конором МакГрегором.

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