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23 березня • оновлено в 09:11
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Прийнято рішення щодо бою Хабіб – Фернгюсон: спортивні підсумки 22 березня

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Італійці через волейболіста Олега Плотницького звернулися до українців через коронавірус, а в UFC прийняли остаточне рішення щодо бою Хабіба Нурмагомедова і Тоні Фергюсона.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 22 березня.

Крім того, президента Росії Володимира Путіна жорстко розкритикував відомий кіберспортсмен. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Хабiб - Фергюсон Олімпіади-2020 UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Тонi Фергюсон Юлія Єфімова
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