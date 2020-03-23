Прийнято рішення щодо бою Хабіб – Фернгюсон: спортивні підсумки 22 березня

Італійці через волейболіста Олега Плотницького звернулися до українців через коронавірус, а в UFC прийняли остаточне рішення щодо бою Хабіба Нурмагомедова і Тоні Фергюсона.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 22 березня.
Крім того, президента Росії Володимира Путіна жорстко розкритикував відомий кіберспортсмен. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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