"При всіх за кордоном": в Росії відреагували на побиття танцівниці її чоловіком на ЧС

Керівництво Федерації аргентинського танго Росії прокоментувало скандальний інцидент на чемпіонаті світу в Буенос-Айресі за участю російської пари.

Дует Кирила Паршакова і Анни Гудино був дискваліфікований після того, як танцюрист вдарив свою партнерку кулаком в обличчя. Кирило і Анна при цьому є чоловіком і дружиною.

Анна Гудино і Кирило Паршаков Instagram

"У танцювальному спорті таке вперше. Цей вчинок винятковий. Він підриває дисципліну в спорті. Вони чоловік і дружина - розберуться. Але навіщо це робити при всіх і за кордоном, на міжнародному чемпіонаті?" - заявив глава федерації Юрій Дєєв, якого цитує телеканал 360.

Нагадаємо, після інциденту Анні запропонували написати заяву на свого чоловіка, але дівчина відмовилася. Дует також записав відеозвернення. У ньому подружжя розповіло про свою любов до танго і поділилося жалем з приводу того, що сталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про реакцію Володимира Кличка на побиття його колишньої подруги Хайден Панеттьєрі.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!