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"При всіх за кордоном": в Росії відреагували на побиття танцівниці її чоловіком на ЧС

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Керівництво Федерації аргентинського танго Росії прокоментувало скандальний інцидент на чемпіонаті світу в Буенос-Айресі за участю російської пари.

Дует Кирила Паршакова і Анни Гудино був дискваліфікований після того, як танцюрист вдарив свою партнерку кулаком в обличчя. Кирило і Анна при цьому є чоловіком і дружиною.

Анна Гудино і Кирило Паршаков

Анна Гудино і Кирило Паршаков

Instagram

"У танцювальному спорті таке вперше. Цей вчинок винятковий. Він підриває дисципліну в спорті. Вони чоловік і дружина - розберуться. Але навіщо це робити при всіх і за кордоном, на міжнародному чемпіонаті?" - заявив глава федерації Юрій Дєєв, якого цитує телеканал 360.

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Нагадаємо, після інциденту Анні запропонували написати заяву на свого чоловіка, але дівчина відмовилася. Дует також записав відеозвернення. У ньому подружжя розповіло про свою любов до танго і поділилося жалем з приводу того, що сталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про реакцію Володимира Кличка на побиття його колишньої подруги Хайден Панеттьєрі.

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Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вдумайтесь - какая мерзость рассеяны! Это их "элита"! Именно те, кто является лицом нации - спортсмены, учёные - оказываются таким быдлoм! Вот они, твои рюцкие! Смотрите на эту мразь! Они все такие, без исключения! Русские свиньи - руссишшвайне!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кацaп Кацaпыч, больше страданий, больше))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот это истинное рыло Кацaпов! Одичалый скот! Дикие, жалкие твари!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кацaп Кацaпыч, мало восклицательных знаков. мало. где эмоции? страдания в конце концов?))
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