Президент UFC заявив про реванш Конор - Хабіб

Президент UFC (спортивна організація, яка проводить в світі бої зі змішаних єдиноборств) Дана Уайт заявив, що реванш Конора МакГрегора і дагестанця Хабіба Нурмагомедова повинен відбудуться вже в цьому році.

Переможний прийом Хабіба в матчі з Конором

"Поки все йде нормально, бій повинен відбутися", - цитує Уайта Спорт-Експрес.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2018 року російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов (26-0) переміг ірландця Конора МакГрегора (21-3) в бою за титул чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіона (UFC) в легкій вазі. Поєдинок в Лас-Вегасі завершився в четвертому раунді задушливим прийомом росіянина.

Після цього дагестанець переліз через октагон і напав на одного з спаринг-партнерів Конора Диллона Деніса. У цей момент в клітку увійшов секундант Хабіба і боєць UFC Зубайра Тухугов і почав битися з Макгрегором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, менеджер Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз заявив, що опублікує особисту переписку з Флойдом Мейвезером, якщо той буде заявляти, що не вів ніяких переговорів з командою дагестанця.