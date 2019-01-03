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Президент МОК "прогнувся" під Путіна

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Незважаючи на новий скандал з відмовою російської влади передати проби на допінг Всесвітній антидопінговій організації (WADA), президент Міжнародного олімпійського комітету німець Томас Бах вважає, що російські олімпійці вже достатньо покарані.

"У Пхенчхані нами було ухвалене твердження, що російська антидопінгова система піддавалася систематичним маніпуляціям під час зимових Олімпійських ігор 2014 року у Сочі.

Томас Бах

Томас Бах

Особи, залучені у допінговий скандал, були покарані відповідно до їхнього рівня відповідальності", — наводить слова свого президента офіційний сайт організації.

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Олімпійський чиновник наголосив, що МОК дотримується принципу індивідуальної справедливості.

"Кожна людина має право на справедливість, і тому окремі чисті російські спортсмени отримали право виступати у Пхенчхані-2018, нехай і за дотримання найжорсткіших умов.

Ми віддавали належне всім спортсменам, незалежно від того, який у них паспорт. Олімпійський комітет Росії зазнав достатнього покарання", — сказав Бах

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Нагадаємо, що керівники Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) розчаровані діями Росії, яка зірвала всі обумовлені раніше терміни з передачі організації даних Московської антидопінгової лабораторії.

"Скажи ні допінгу!" — девіз WADA

"Скажи ні допінгу!" — девіз WADA

Це було однією з умов відновлення статусу Російського антидопінгового агентства у правах. Тепер такі дії влади можуть призвести до повної ізоляції російських атлетів та недопуску їх до найбільших міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри у Токіо у 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов обурився діями Московського суду, який проігнорував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) і не відібрав олімпійські медалі у колишнього бобслеїста Олександра Зубкова, який попався на допінгу.

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
допінговий скандал
Особа
Томас Бах
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de lik
de lik
Нераб петя у пиндосов под столом все время, и ничего, а тут кто то прогнулся Вы с проституцией у себя разберитесь сначала, а то нерабов имеют все в мире, у кого копейка завалялась
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Он Алекс
Он Алекс
de lik, пригожинское ты чмо, нах на вата сми
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