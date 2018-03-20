Презентовано календар унікальних гонок з перешкодами "RACE NATION"

Організатори наймасовіших в Україні гонок з перешкодами "RACE NATION" у п’ятницю, 16 березня, презентували річний календарний план змагань. Відповідно до нього відбудеться суттєве збільшення кількості заходів. Крім того, були анонсовані старти з плавання та тріатолону, а також презентувана на об’ємна медаль.

У 2018 році гонок з перешкодами стане втричі більше. Найвидовишніше спортивне змагання України "RACE NATION" прийматиме:

- Буковель (24.03),

- Київ (05.05),

- Харків (09.06),

- Дніпро(14.07),

- Одеса (18.08),

- Тернопіль та Львів.

Для найвідчайдушниших поціновувачів "RACE NATION" та любителів плавання організатори змагання запускають новий проект "RACE SWIM". Старти з плавання проводитимуться на 4 дистанціях (500, 1000, 2000, 4000 м) у Харкові, Одесі, Тернополі та Києві.

"У 2018 році разом з нашими партнерами будемо реалізовати та створювати тимчасову монополію на ринку України по стартах з триатлону під брендом "IRON WAY". 4 старти. Відкриття сезону відбудеться в Одессі, 2 захода у Харкові та закриття у Києві. Наша мета: підхопити бігову аудиторію, залучити ії до бігу з перешкодами, потім через плавання – до тріатлону!" – рокоментував організатор "RACE NATION" Юрій Подлєсний.

Відзначимо, що наступна гонка з перешкодами "RACE NATION" відбудеться 5 травня у Києві. Зареєструватися та отримати детальну інформацію можна на сайті www.racenation.ua.