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28 січня • оновлено в 21:38
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"Прекрасно провів час": Ємельяненка випустили з в'язниці

2.1т
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Знаменитий російський боєць змішаного стилю (MMA) Олександр Ємельяненко вийшов з-під арешту.

Олександр Ємельяненко (праворуч)

Олександр Ємельяненко (праворуч)

Олександр заявив, що незважаючи на те, що трапилося, має намір вийти на поєдинок проти Магомеда Ісмаїлова, який пройде в Москві 3 квітня.

"Звичайно, буду готуватися до бою. Ще два місяці. Прекрасно провів час. Спав, їв, їв, спав", – цитує Ємельяненка 360tv.

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Суд виніс нове рішення щодо заарештованого Ємельяненка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Ємельяненка затримали 21 січня на базі відпочинку "Спорт" під Анапою, засудивши до 7 діб арешту. На нього було складено адміністративний протокол про дрібне хуліганство.

У березні минулого року Ємельяненко був заарештований у Кисловодську і визнаний винним у непокорі поліції. Боєць, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, був затриманий за кермом Mercedes після того, як зник із місця ДТП.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Емельяненко
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