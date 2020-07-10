Працею й потом вигнав, – Ємельяненко про те, як перехворів на коронавірус

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко розповів, що коронавірус ніяк не вплинув на його тренування, і зізнався, що перехворів ним до того, як у країні почалася епідемія.

"Взагалі ніяк не вплинув. Але я їм вже перехворів, коли ще не було епідемії. Він тільки починався, ще всі гуляли, а розмов про нього не було. Два дні я був із температурою 38 градусів, ходив робити ввечері тренуватися. І все пройшло: працею й потом вигнав його з себе. Наслідків у результаті жодних. Організм молодий, бореться з усіма цими інфекціями", – заявив Ємельяненко-молодший в інтерв'ю виданню vseprosport.ru.

Нагадаємо, що наступний бій Олександр проведе в рамках турніру АСА-107 проти співвітчизника Магомеда Ісмаїлова 24 липня. Спочатку їхній поєдинок мав відбутися 7 квітня, але був перенесений через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ємельяненко-молодший опублікував відео своїх п'яних походеньок.