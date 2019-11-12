Прапор "ДНР": Японія потрапила в скандал через Кубок світу з карате

У засобах масової інформації "ДНР" з'явилася інформація про те, що "національна збірна" невизнаної самопроголошеної республіки взяла участь у змаганнях із карате в Японії.

IX Кубок світу з карате KWF відбувся в Токіо 9-10 листопада. "Збірна ДНР" завоювала "повний набір медалей", зокрема 10 золотих, бадьоро відрапортували новинні сайти терористичного об'єднання з посиланням на пресслужбу "Міністерства молоді, спорту і туризму республіки".

Повідомляється, що змагання об'єднали спортсменів із 32 країн, а команда "ДНР" нібито була представлена як повноцінний член Всесвітньої федерації каратеномічі.

На фотографії, яка також з'явилася на одному сепаратистських ресурсів, троє спортсменів "ДНР" зайняли відразу весь п'єдестал пошани, завдяки чому можна зробити висновки про рівень змагань.

Проте, вже те, що спортсменам вдалося виступити під прапором горезвісної "республіки" на міжнародному турнірі, найімовірніше, викличе великий дипломатичний скандал, адже з цього випливає, що Японія (або японська асоціація карате) визнає легітимним існування терористичного угруповання в Україні.

OBOZREVATEL звернувся за коментарем до пресаташе Української федерації карате Ігоря Левенштейна.

"Всесвітня федерація каратеномічі (KWF), яка проводила турнір, ніяк не пов'язана з традиційним карате. Це вузьке відгалуження, по суті, представляє окремий вид спорту, не дуже популярний у світі. У нього немає шансів навіть в найближчій перспективі бути включеним у олімпійську програму. Однак сам факт участі певної "команди ДНР" в міжнародних змаганнях неприємно дивує і вимагає реакції, щонайменше з боку наших дипломатів", – зазначив Ігор Левенштейн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний клуб вшанував пам'ять 16-річного воротаря, розстріляного в "ДНР" за прапор України.

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