"Поводиться зухвало": Хабіба назвали наступником Кадирова

Відомий російський політичний журналіст Олег Кашин заявив, що чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов здатний зайняти керівну посаду в Дагестані і порівняв спортсмена з Рамзаном Кадировим.

Хабіб Нурмагомедов AP

"Хабіб – лідер, авторитет, моральний авторитет радикальних і не дуже висококультурних верств російського суспільства. Етнічно очевидно, що вони прив'язані до Північно-Кавказького федерального округа. Це даність, яку не можна скидати з рахунків. Не тільки Хабіб і не тільки цей вид спорту з цим пов'язаний. Є друга фігура, також важлива і знакова. Рамзан Ахматович Кадиров, який також відомий цією культурою насильницьких вибачень перед ним і відповідно цими своїми біснуватими шанувальниками, які, відчуваючи силу, ведуть себе доволі нахабно з тими людьми, за якими такої сили немає", – зазначив Кашин в ефірі YouTube-каналу Олександра Лютикова.

Він додав, що "не здивується, якщо завтра главою Дагестану призначать Хабіба".

"Оскільки він – фігура меганародна, знаменитий герой, то він може стати лідером не тільки регіону, але і якраз тих людей, яким не вистачає міцної руки", – розповів Кашин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько і тренер Хабіба Абдулманап Нурмагомедов обурився тим, що преса постійно пише про можливий реванш його сина з ірландцем Конором Макгрегором.

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