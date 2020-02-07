Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:08
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Поводиться зухвало": Хабіба назвали наступником Кадирова

4.5т
Читати матеріал російською

Відомий російський політичний журналіст Олег Кашин заявив, що чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов здатний зайняти керівну посаду в Дагестані і порівняв спортсмена з Рамзаном Кадировим.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

AP

"Хабіб – лідер, авторитет, моральний авторитет радикальних і не дуже висококультурних верств російського суспільства. Етнічно очевидно, що вони прив'язані до Північно-Кавказького федерального округа. Це даність, яку не можна скидати з рахунків. Не тільки Хабіб і не тільки цей вид спорту з цим пов'язаний. Є друга фігура, також важлива і знакова. Рамзан Ахматович Кадиров, який також відомий цією культурою насильницьких вибачень перед ним і відповідно цими своїми біснуватими шанувальниками, які, відчуваючи силу, ведуть себе доволі нахабно з тими людьми, за якими такої сили немає", – зазначив Кашин в ефірі YouTube-каналу Олександра Лютикова.

Новини
"Місце в селі": російський журналіст принизливо висловився про Хабіба

Він додав, що "не здивується, якщо завтра главою Дагестану призначать Хабіба".

"Оскільки він – фігура меганародна, знаменитий герой, то він може стати лідером не тільки регіону, але і якраз тих людей, яким не вистачає міцної руки", – розповів Кашин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько і тренер Хабіба Абдулманап Нурмагомедов обурився тим, що преса постійно пише про можливий реванш його сина з ірландцем Конором Макгрегором.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особи
Хабiб Нурмагомедов Олег Кашин
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
19
9
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а кадырова приемником путина,а,как токой вариант
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Внаукраине Потриот, Ночной кошмар скакуасов!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
кадыров приемник путина.как вам вариант?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Хабиб - на редкость уравновешенный и интеллигентный человек. Очередной обозовский "эксперт" лучше написал бы про Конора. В очередной раз удивляюсь убогости окраинской журналистики.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги