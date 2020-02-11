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11 лютого • оновлено в 22:38
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Повний тріумф: українські легкоатлетки влаштували феєрію на престижному турнірі

1.7т
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Три українські легкоатлетки зайняли весь п'єдестал пошани на престижних змаганнях зі стрибків у висоту в словацькому місті Баньска Бистриця.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

European Athletics

Найкращий результат показала 18-річна Ярослава Магучіх, яка подолала планку в 1 м 96 см. Українка, яка в 2019 році стала віцечемпіонкою світу, виграла вже третій турнір цього року, взявши таку висоту.

Друге і третє місця дісталися ще двом українкам – Ірині Геращенко і Юлії Левченко відповідно. Обидві дівчини взяли висоту 1,93 м, але Геращенко для цього знадобилося на дві спроби менше. Відповідно їй дісталося "срібло".

Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх і Юлія Левченко

Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх і Юлія Левченко

Скріншот "Главком"

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Українка Білодід виграла супертурнір у Парижі, перемігши чемпіонку світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збірна України з карате феєрично виступила на молодіжному чемпіонаті Європи.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
легка атлетика
Особи
Юлія Левченко Ярослава Магучiх
Місце
Словаччина
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Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Как эти престижные так называемые соревнования называются?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В отсутствие Ласицкене пусть пока повыигрывают
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