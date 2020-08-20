Повітряна гімнастка померла безглуздою смертю на турнірі в Москві

Повітряна гімнастка Олена Кустова загинула під час змагань з еквілібристики в Москві, повідомляється на сторінці SlackTribe в одній із соціальних мереж.

Інцидент стався на турнірі по слеклайну (ходіння по натягнутій стропі). Під час однiєї з вправ Кустова перебувала під стропой. У цей момент відбулася поломка обладнання, в результаті чого фрагмент конструкції (лайнлок) потрапив в спортсменку.

"Лайнлок в довжину всього близько 10 см, але він потрапив точнiсенько Олені в голову і завдав важку черепно-мозкову травму", – йдеться в повідомленні.

Повідомлення про смерть Олени Кущовий SlackTribe

Швидка допомога прибула на місце події через 10 хвилин. Лікарі протягом години безуспішно намагалися врятувати гімнастку. У загиблої залишилася одинадцятирічна донька.

Кустова була тренером російської повітряної гімнастки Євгенії Асонової, яка в грудні минулого року зірвалася з восьмиметрової висоти на змаганнях в Ризі. Спортсменка зламала два хребця і пошкодила спинний мозок, через що втратила чутливість в ногах.

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